Dünya Ralli Şampiyonası'nda üçüncülük

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 28 ekibin yer aldığı FIA WRC master klasmanı, Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallileriyle tamamlandı.



Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Uğur Soylu-Şener Güray ekibi, master klasmanını üçüncü olarak tamamladı.



Soylu ve Güray, sezonda Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan'da mücadele etti. Son olarak Yunanistan'da düzenlenen Akropol Rallisi'ni üçüncülükle tamamlayarak podyuma çıkan Evofone Racing Team ekibi, bir ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik ile bu sezon 28 ekibin yer aldığı master klasmanını üçüncü olarak tamamlamayı başardı.





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