20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-039'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-09'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
0-171'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
0-020'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-137'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-138'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-137'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-037'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-148'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-248'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-047'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-246'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-077'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-174'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8. gün tamamlandı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8. gün müsabakaları tamamlandı.

calendar 20 Eylül 2025 17:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8. gün tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8. gün müsabakaları sona erdi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonda, erkeklerde 20 kilometre yürüyüş ve 800 metre finali ile kadınlarda 20 kilometre yürüyüş, gülle atma, cirit atma ve 5000 metre finalleri disiplinlerinde madalya heyecanı yaşandı.

Erkekler 20 kilometre yürüyüşte Brezilyalı Caio Bonfim, 1.18.35'lik derecesiyle altın madalya, Çinli Wang Zhaozhao, 1.18.43'lük derecesiyle gümüş madalya, İspanyol Paul McGrath ise 1.18.45'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.


Kadınlarda 20 kilometre yürüyüşte dünya rekorunu elinde bulunduran İspanyol Maria Perez, 1.25.54'lük derecesiyle altın madalya kazanırken Meksikalı Alegna Gonzalez, 1.26.06'lık derecesiyle gümüş madalya, Japon Nanako Fujii ise 1.26.18'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

Erkekler 800 metre finalinde, Kenyalı Emmanuel Wanyonyi, 1.41.86'lık derecesiyle şampiyona rekorunu kırdı ve olimpiyat şampiyonluğuna dünya şampiyonası altın madalyasını ekledi. Cezayirli Djamel Sedjati, 1.41.90'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, Kanadalı Marco Arop 1.41.95'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kadınlar 5000 metre finalinde, Kenyalı Beatrice Chebet, 14.54.36'lık derecesiyle altın madalya, Kenyalı Faith Kipyegon 14.55.07'lik derecesiyle gümüş madalya, İtalyan Nadia Battocletti ise 14.55.42'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar gülle atmada, iki kez Avrupa şampiyonu Hollandalı Jessica Schilder, 20.29 metrelik derecesiyle altın madalya, ABD'li Chase Jackson ise 20.21 metre ile gümüş madalya, Yeni Zelandalı Maddison-Lee Wesche, 20.06 metre ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar cirit atmada, Ekvadorlu Juleisy Angulo, 65.12 metre ile altın madalya, Letonyalı Anete Sietina, 64.64 metre ile gümüş madalya, Avustralyalı Mackenzie Little, 63.58 metrelik atışla bronz madalyaya ulaştı.

- Milli atletlerin performansı

Erkekler 20 kilometre yürüyüş finalinde milli atletlerden Mazlum Demir, 1.24.11'lik derecesiyle dünya 35'incisi olurken Hayrettin Yılmaz, 7. kilometrede diskalifiye oldu.

Kadınlarda 20 kilometre yürüyüş finalinde Meryem Bekmez, 3 . kilometrenin ardından sakatlanarak yarışı tamamlayamadı.

