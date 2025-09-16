16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-06'
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
1-0DA
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-2DA
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
1-0DA
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-0DA
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-0DA
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-088'

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı

Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dördüncü gün müsabakaları sona erdi.

calendar 16 Eylül 2025 20:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4. gün tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda dördüncü gün müsabakaları sona ererken milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada finale yükseldi.

Başkent Tokyo'daki organizasyonun dördüncü gününde, erkeklerde; yüksek atlama, çekiç atma ve 110 metre engelli finalleri ile kadınlarda 1500 metre finali olmak üzere 4 disiplinde madalya heyecanı yaşandı.

Kadınlar 1500 metre finalinde Kenyalı atlet Faith Kipyegon, üst üste 4. dünya şampiyonluğunu kazandı. Üç kez Olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Kipyegon, 3.52.15'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken Kenyalı Dorcus Ewoi 3.54.92'lik kişisel en iyi derecesiyle gümüş, Avustralyalı Jess Hull ise, 3.55.16'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.


Erkekler yüksek atlama finalinde, Yeni Zelandalı atlet Hamish Kerr 2.36'lık derecesiyle altın, Güney Koreli Sanghyeok Woo, 2.34'lük derecesiyle gümüş, Çekyalı Jan Stefela ise 2.31'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler çekiç atma finalinde, Kanadalı Ethan Katzberg 84.70'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Alman Merlin Hummel, 82.77'lik kişisel en iyi derecesiyle gümüş, Macar atlet Bence Halasz ise, 82.69'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler 110 metre engelli finalinde, ABD'li atlet Cordell Tinch 12.99'luk derecesiyle altın madalya kazanırken, ABD'li atleti, Jamaika'ya gümüş ve bronz madalya kazandıran Orlando Bennett (13.08 kişisel en iyi derece) ve Tyler Mason (13.12, kişisel en iyi derece) takip etti.

 - Tuğba Danışmaz finale adını yazdırdı

Üç adım atlama elemelerinde mücadele eden milli atlet Tuğba Danışmaz, 14 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Danışmaz, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 14.55'de final mücadelesine çıkacak.

- Yarın 2 milli atlet piste çıkacak

 Organizasyonun 5. gününde, milli atletlerden Can Özüpek erkekler üç adım elemelerinde, Berke Akçam ise 400 metre engelli yarı finalinde mücadele edecek.

Dünyanın en iyi atletlerini bir araya getiren organizasyonda 200 ülkeden, 2200 sporcu mücadele ediyor. Dokuz gün sürecek şampiyona boyunca 49 kategoride, 147 madalya verilecek.

Türkiye organizasyona, 12 erkek, 8 kadın sporcuyla katılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.