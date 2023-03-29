Dünya 3 numarası Tsitsipas'tan Miami Açık'a erken veda

Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, katıldığı Miami Açık'ta son 16 turunda elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya 3 numarası Tsitsipas'tan Miami Açık'a erken veda
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29 Mart 2023 14:35
Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, katıldığı Miami Açık'a son 16 turunda veda etti.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvasının son 16 turunda, dünya 3 numarası Tsitsipas, Rus Karen Khachanov ile karşılaştı.

Dünya 16 numarası Khachanov, 1 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından turnuvanın favorileri arasında gösterilen rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

Tsitsipas karşısında çıktığı 7. maçta ilk kez korttan galip ayrılan Rus tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Francisco Cerundolo ile karşılaşacak.

Turnuvanın diğer favorilerinden dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 2-0, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise Fransız Quentin Halys'ı 2-0 yenerek adlarını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

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