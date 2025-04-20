Duckens Nazon: "Şampiyonluğa oynayan bir takımdan puan aldık"

Kayserispor'da Duckens Nazon, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Duckens Nazon: 'Şampiyonluğa oynayan bir takımdan puan aldık'
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20 Nisan 2025 22:06

Kayserispor'da 3-3 biten Fenerbahçe karşısında takımının ikinci golünü atan Duckens Nazon, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Mücadeleyi değerlendiren Haitili oyuncu, "Bugün aldığımız bir puandan dolayı çok mutluyum. Bizim adımıza çok önemli bir puandı. Herkesi tebrik ediyorum. Her puan bizim için çok önemli. Fenerbahçe gibi şampiyonluğa oynayan bir takımdan puan almak bizim için galibiyet değerinde." dedi.

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