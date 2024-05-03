Dries Mertens'in geleceği Napoli'ye bağlı

Napoli, Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Dries Mertens'e teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'in geleceği Napoli'ye bağlı
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03 Mayıs 2024 11:43
Son güncelleme 03 Mayıs 2024 11:46
Galatasaray'da Muslera, Torreira, Barış Alper, Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in imzaları sonrasında gözler Dries Mertens'e çevrildi.

Önceki gün yapılan ödül töreninde "Ailemle beraber burda çok mutluyum. Ama kalıp kalmayacağım henüz belli değil" diyen Belçikalı oyuncunun yaşadığı sürecin perde arkası da ortaya çıktı.

NAPOLI TEKLİF YAPTI

Napoli yönetimi, takımın başına getirmeyi planladığı yeni teknik heyet ile konuşup 37 yaşındaki Mertens'i 1 sezon futbolcu, sonrasında ise yardımcı antrenör olarak kullanmak istiyor. Napoli'nin, Mertens'e önerdiği teklifi yeni teknik direktör de onaylarsa yıldız on numara eski kulübüne dönecek. Aksi halde ise Galatasaray'da 1 sezon daha devam edecek.



 
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