Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai'nin Kyrie Irving'in Los Angeles Lakers'a takas edilme talebine karşı çıkmasının "milyarder bencilliği" olduğunu ifade etti.



Green, NBA muhabiri Marc Stein'ın Tsai'ın Irving'i gitmek istediği Lakers dışında herhangi bir takıma göndermeyi hedeflediğine dair raporu hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Bana onu Lakers'a takas etmeyecekleri söylendiğinde, kendi kendime 'bu tam bir milyarder bencilliği' demiştim. Joe Tsai resmen 'Oraya mı gitmek istiyormuş? İsterlerse iyi teklifi sunsunlar, umurumda değil. Ben de bencil olabilirim.' demiş. Ve milyarder bencilliği, bencilliğin farklı bir seviyesidir. Pek çok insan bununla başa çıkamaz."



Los Angeles'ın Irving'in tercih ettiği takımlardan biri olduğu ve kendisinin karşılığında Nets'e son derece cazip bir anlaşma teklif ettikleri bildirilmiş olsa da, yıldız oyuncuyu alan takım Mavericks olmuştu.





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