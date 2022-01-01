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Draymond: "Batı'da 1'inci olmanın hiçbir önemi yok..."

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın Batı Konferansı'nda 1 numaraya yükselme konusunda "çok fazla endişelenmemesi gerektiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın Batı Konferansı'nda 1 numaraya yükselme konusunda "çok fazla endişelenmemesi gerektiğini" söyledi.

Green, 43-19'luk derecesiyle Batı'nın ikinci sırasında yer alan Warriors organizasyonundaki hiç kimsenin, zirve noktayı kapmak adına kendilerini "yorma" ihtiyacı hissetmediğini iddia etti:

"Asıl hedef zaten deplasmanda bir maç kazanmak. İster dört maçta, ister beş maçta, ister altı ya da yedi maçta bitirmeye çalışsanız da fark etmez. Hedef her zaman deplasmanda bir tane kazanmaktır. İkinci sırada olursak, her türlü yine deplasmanda bir tane kazanmamız gerekecek.

Bunca zaman bunu tecrübe ettikten sonra şunu anlıyorsunuz; bir numarada olmak için kendinizi yorarsanız, evet, seride iç saha avantajını ele geçirmiş olursunuz, fakat ben vaktiyle deplasmanda 7. maçlar da kazandım, evde 7. maçlar da kaybettim. Yani cidden önemli değil.

Zirvede olursa, harika tabii. Ama bu organizasyondaki hiç kimsenin bu uğurda kendisini tüketmeye niyeti olduğunu sanmıyorum."

Batı'da bu sezon birinci sırada, 49-12'lik derecesiyle Phoenix Suns bulunuyor.


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