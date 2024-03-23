Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Brezilya'ya mağlup

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda Brezilya'ya 5-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Brezilya'ya mağlup
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23 Mart 2024 16:05
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki (Trisome Oyunları) dördüncü maçında Brezilya'ya 5-2 yenildi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, milli takımın gollerini Resul Orakçı ve Anıl Koçak attı.

Organizasyonda yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen ay-yıldızlı takım, finale çıkmak için yarın saat 12.00'de Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda Meksika ile karşılaşacak.

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