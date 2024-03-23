Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Brezilya'ya mağlup

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki (Trisome Oyunları) dördüncü maçında Brezilya'ya 5-2 yenildi.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, milli takımın gollerini Resul Orakçı ve Anıl Koçak attı.
Organizasyonda yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen ay-yıldızlı takım, finale çıkmak için yarın saat 12.00'de Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda Meksika ile karşılaşacak.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, milli takımın gollerini Resul Orakçı ve Anıl Koçak attı.
Organizasyonda yarı finale yükselmeyi daha önce garantileyen ay-yıldızlı takım, finale çıkmak için yarın saat 12.00'de Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda Meksika ile karşılaşacak.
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