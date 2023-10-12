Dorukhan Toköz'den flaş Bjelica paylaşımı

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın sözleşme fesih açıklaması sonrasında, Dorukhan Toköz flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz'den flaş Bjelica paylaşımı
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12 Ekim 2023 12:05
Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından ilk tepki Dorukhan Toköz'den geldi.

Hırvat teknik adamın göreve gelmesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılan ve Adana Demirspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra "Yaşadıklarımı anlatsam eminim bana bir insan bile kızmazdı. Beşiktaş'tan ayrılırken keza Trabzonspor'dan ayrılırken de. Kimseden korkmam ve çekinmen. Her zaman kendi doğrumu yaparım. Ben biliyorum buna yanımdaki insanlar da şahittir. Doğru olanları yaptım her zaman. Sonuçlar böyle şeyler getirdi. Bugün buradayım. Halimden de çok memnumun." diyen Dorukhan Toköz, sosyal medya hesabından Bjelica'nın vedası sonrası gülücük emojisi paylaştı.

İşte o paylaşım; 






 


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