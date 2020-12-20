Dortmund'un 'gençlik projesi' damga vurdu!

Almanya'da Borussia Dortmund örnek bir projeyle dikkat çekiyor. Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sportif anlamda yaşanan düşüşü göz önünde tutan Alman kulübü, çareyi 'gençlik projesi' çalışmasında buldu.



Sarı-siyahlılar, kulübün hem maddi hem de sportif anlamda geleceğini kurtarmak için yatırım kararı aldı. Bundesliga'nın 13. haftasında önceki gün Union Berlin'e deplasmanda 2-1 kaybeden Dortmund buna karşın farklı bir konuyla gündeme geldi. Dortmund'un tek golünü atan 16 yaşındaki Moukoko, Bundesliga tarihinin en genç gol atan ismi olmayı başardı. Bu doğrultuda 20 yaşındaki Erling Haaland'ın başrolde olduğu ve teknik direktörlüğe 1 hafta önce 38 yaşındaki Edin Terzic'in getirildiği Bundesliga devi tarihinin en önemli projelerinden birine başladı.



Bu sezon an itibariyle 4. sırada olan ve daha çok gelecek sezonları kurgulamak isteyen B.Dortmund'un ilk 11'inin iskeletini gençler oluşturuyor.Almanya'da 'Yapım Aşamasında' başlığıyla tanıtılan gençler: 20 yaşındaki Erling Haaland (Forvet), 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko (Forvet), 20 yaşındaki Jadon Sancho (Forvet), 18 yaşındaki Ansgar Knauff (Forvet), 18 yaşındaki Giovanni Reyna (Orta saha), 18 yaşındaki Reinier (Orta saha), 17 yaşındaki Jude Bellingham (Orta saha), 20 yaşındaki Tobias Raschl (Orta saha), 20 yaşındaki Mateu Bauza (Sağ bek).



Gözler Terzic'te

Daha önce Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını da yapan Edin Terzic henüz 38 yaşında ve Borussia Dortmund gibi önemli bir kulüpte teknik direktörlüğe başladı. 1 haftadır görevde olan genç teknik adam, geleceğe dönük planın en kritik parçalarından biri oldu. Terzic'in olası başarısı, gençlik projesi için büyük değer taşıyacak.



Haaland ve arkadaşları

Borussia Dortmund'da Erling Haaland en çok göze çarpan yıldız olarak öne çıkıyor. Real Madrid ve Manchester City'nin de çok istediği Haaland, kulübe tarihinin en yüksek bonservis gelirini kazandıracak.



Dortmund kariyerinde 32 resmi maçta 33 gol atan, 6 asist yapan 20 yaşındaki Norveçli forvet, şu anda 100 milyon euroluk bir değerde gösteriliyor. Dortmund'da ayrıca İngiliz yıldızlar Jadon Sancho (20) ve Bellingham (18) ile ABD'li oyuncu Reyna (17) da herkesin yakından takip ettiği genç yetenekler.



