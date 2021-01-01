Donovan Mitchell, 2. maçta forma giyecek!

Utah Jazz, yıldız oyuncusu Donovan Mitchell'ın Memphis Grizzlies ile oynanan playoff ilk turu serisinin Çarşamba günkü 2. maçında forma giyeceğini duyurdu.



Nisan ayı ortasında ayak bileğini burktuğundan beri oynamamış olan Mitchell, 1. maçta da forma giyememişti ve takımın verdiği bu kararın kendisini "kızdırdığı" bildirilmişti.



Mitchell, oynatmaya karar verilmesiyle ilgili "Oynamam için izin verdiler. Büyük bir tartışma olmadı. Playofflardayız, bunlar için zaman yok." şeklinde konuştu.



Utah, Mitchell'ın yokluğunda 10-6 serisiyle ilerleyerek playoff yolunda Batı'nın zirvesindeki yerini korumuş ve saha avantajını elde etmeyi başarmıştı.



Bu sezonun sayı krallığı yarışını 11. sırada tamamlayan Mitchell, 53 maçta kariyerinin en yükseği olan 26.4 sayı, 5.2 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



