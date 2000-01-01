Doncic: "Takımca biraz zamana ihtiyacımız var"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, yaklaşmakta olan sıralama belirleyici maçların yaklaştığı dönemde, Dallas'ın tamamen senkronize olmak için biraz daha zamana ihtiyacı olabileceğini söyledi.



Mavericks ekibi, Orlando'daki NBA bubble'ında sallantılı bir başlangıç yaptı. Los Angeles Lakers'a karşı etkileyici bir galibiyetin ardından Mavs, Indiana Pacers'a karşı bir mağlubiyet almıştı.



Yazar Davide Chinellato'nun tweet'ine göre, Doncic, sonuçta önemli olan şeyin playofflar olduğunu ve o zamana kadar takımın tamamen hazır olacağından emin olduğunu belirtti:



"Playofflar daha önemli olduğu için, ilk sıralama belirleyici maça kadar %100 olacağımızı düşünmüyorum. Ama hazır olacağız."



Dallas'ın sıralama maçları programındaki ilk karşılaşması, 31 Temmuz'da oynanacak Houston Rockets karşılaşması olacak.



