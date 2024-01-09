Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bacaklarının NBA'deki "en güçlü bacaklar arasında" olduğunu iddia etti.



Oyununun savunma tarafıyla pek bilinmeyen Doncic, geçtiğimiz Pazar günü Minnesota Timberwolves'un pivotu Karl-Anthony Towns'ı savunma konusunda iyi bir iş çıkarmıştı.



Bunu nasıl başarabildiği sorulduğunda ise Mavs yıldızı, şu şekilde net bir iddiada bulundu:



"Çünkü güçlüyüm. İnsanlar öyle düşünmüyor ama bacaklarım NBA'deki en güçlü bacaklar arasında."



Çaylak uzun Dereck Lively II'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Towns, Doncic'in savunmasında %50 şut isabetiyle 24 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma kaydetmişti.





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