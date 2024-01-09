Doncic: "Bacaklarım, NBA'in en güçlüleri arasında!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bacaklarının NBA'deki "en güçlü bacaklar arasında" olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Doncic: 'Bacaklarım, NBA'in en güçlüleri arasında!'
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09 Ocak 2024 14:14
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bacaklarının NBA'deki "en güçlü bacaklar arasında" olduğunu iddia etti.

Oyununun savunma tarafıyla pek bilinmeyen Doncic, geçtiğimiz Pazar günü Minnesota Timberwolves'un pivotu Karl-Anthony Towns'ı savunma konusunda iyi bir iş çıkarmıştı.

Bunu nasıl başarabildiği sorulduğunda ise Mavs yıldızı, şu şekilde net bir iddiada bulundu:

"Çünkü güçlüyüm. İnsanlar öyle düşünmüyor ama bacaklarım NBA'deki en güçlü bacaklar arasında."

Çaylak uzun Dereck Lively II'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Towns, Doncic'in savunmasında %50 şut isabetiyle 24 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 2 top çalma kaydetmişti.

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