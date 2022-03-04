Domenec Torrent'in planı ortaya çıktı

Galatasaray'da gözler tamamen Konyaspor deplasmanına çevrilmiş durumda...



4 aydan fazla bir süre sonra, Galatasaray 'a ilk kez üst üste 2 maç kazandıran teknik direktör Torrent, yarınki Konya sınavında 3'te 3'e imza atarak tüm camianın güvenini kazanmak istiyor.



Ekibiyle birlikte detaylı bir Konya analizi yapan ve rakibin güçlü yönlerini tespit eden İspanyol hoca, son taktik provada Rizespor maçına göre farklı bir ilk 11 denedi.



"Her rakibe göre farklı kadro kurarım" diyen ve bir kez daha rotasyona gidecek olan Torrent, özellikle Rize maçını çeviren tecrübeli yıldızlarını, zorlu Konya deplasmanında da kullanmaya kararlı.



Savunmada değişiklik yok



Babel ve Feghouli'yi son idmanda ilk 11'de oynatan Torrent, ileri uçta ise yine Mohamed'le başlamaya hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, bu şekilde 36 yaşındaki Gomis'in fiziksel gücünden maksimum verimi almayı hedefliyor. Merkezde Taylan ve Berkan, sol önde de Kerem'i oynatarak 3 yerli mecburiyetini yerine getirecek olan Torrent, savunmada ise herhangi bir değişikliğe gitmeyecek. Omar, Nelsson, Marcao ve Aanholt dörtlüsünün, kalede de Pena'nın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.



"Dersimiz pres"



Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı hazırlıkları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Sarı-Kırmızılı ekibin dün sabah gerçekleşen idmanında, ön tarafta baskı ve kayıp topları en kısa sürede geri kazanma çalışmaları üzerinde duruldu.



Galatasaray'ın hocası Torrent, rakip yarı alanda kaybedilen topların en geç 5 saniye içinde geri kazanılmasını istiyor. Bunun için rakibi önde karşılama formülleri üzerinde duran İspanyol hocanın, bugün de duran top çalışması yaptıracağı öğrenildi. Kafile bu çalışmanın ardından Konya'ya geçerek yarınki maç öncesi kampa girecek.



Taylan'la özel görüştüler



Galatasaray'da Sensibile ve Torrent'in son idmanda Taylan'la bir araya gelerek, Rize maçında iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli orta saha oyuncusuna destek verdiği bildirildi.



Özellikle Torrent'in, Taylan'ın oyun stilini çok beğendiği belirtiliyor. İspanyol hocanın, kalan haftalarda da Taylan'ı 11'de oynatacağı, yanındaki oyuncuyu ise rakibe göre değiştireceği kaydedildi.





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