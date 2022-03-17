Domenec Torrent: 'G.Saray ruhuyla mücadele edeceğiz'

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent Barcelona maçı öncesi konuştu.



İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Barcelona kısa bir maç olsun istiyor ama biz biraz daha uzatmaya çalışacağız. Taraftarımızın bize çok büyük desteği olacak. Skor da bize yardımcı olacaktır." dedi.



Takımın tecrübeli ismi Feghouli'yi sakatlığından dolayı kadroya alamadığını belirten Torrent, "Sofiane Feghouli'nin kas ağrısı var. Konuştuk ve oynamamasının daha iyi olacağını düşündük. Bafetimbi Gomis, Cam Nou'da son 15'te çok yardımcı oldu. Geriden topu attığımızda, topu tutmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Barcelonan'nın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık. Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok." şeklinde konuştu.





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