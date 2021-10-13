Domagoj Vida'dan yeni sözleşme yanıtı

Beşiktaş'ta Domagoj Vida konusunda yeni gelişmeleri yaşanıyor. Hırvat stoper ile 2+1 yıllık sözleşmede anlaşıldı. Ancak rakam üzerinde görüşmeler sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Domagoj Vida'dan yeni sözleşme yanıtı
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13 Ekim 2021 12:13
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida ile yapılan görüşmelerde ilk etapta sonuç alınamamıştı. Hırvat stoper ile oluşan farkı kapatmak adına Beşiktaş yönetimi teklif yükseltmeye hazırlanırken Vida'dan da indirim yapması bekleniyor.

İlk görüşmede Siyah-Beyazlılar 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret önerirken, sözleşme süresini 2+1 yıl olarak masaya koydu. 32 yaşındaki oyuncu ise süreyle ilgili sorun olmadığını belirtse de "2.5 milyon Euro istiyorum" yanıtını verdi.

Yönetimin, Vida'ya yapacağı yeni teklifin 2 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Bu rakamın üzerine çıkmayı istemeyen siyah-beyazlılar, oyuncudan da indirim istedi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sözleşmesi için görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek.


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