Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in sakatlık durumu giderek kötüleşiyor ve oyuncunun sahalara dönmesi için radikal bir cerrahi müdahale gerekebilir.



Bu müdahale, kendisini en az altı ay, hatta bir yıldan uzun süre boyunca sahalardan uzak bırakabilir.



The Philadelphia Inquirer'a göre, doktorlar Embiid'in sürekli yaşadığı diz problemleri için bir dizi cerrahi seçenek sunmuş durumda. Bu seçenekler, oyuncunun kariyer seyrini büyük ölçüde değiştirebilir.



76ers, başlangıçta Embiid'in bu sakatlığı tedavi etmek ve ağrıyı yönetmek için PRP (trombositten zengin plazma) enjeksiyonları ve diz sıvı boşaltma gibi yöntemleri denedi. Ancak bu yöntemler başarılı olamadı ve Embiid'in durumu giderek kötüleşti.



Takıma yakın kaynaklar, Embiid'in iyileşme süreci konusundaki ilerlemenin eksikliğini gördükçe hayal kırıklığına uğradığını belirtiyor. Cerrahi müdahale ihtimali artarken, potansiyel operasyonlar arasında menisküs değişimi, düşük doz radyoterapi ve "osteotomi" olarak bilinen ve kalça kemiğinin kırılarak eklemin yeniden hizalanmasını sağlayan radikal bir prosedür bulunuyor. Bu operasyonlar, uzun iyileşme süreleri gerektiriyor ve Embiid'in sahalara dönmesi en erken gelecek sezonu bulabilir.



Kaynaklara göre, Embiid ve 76ers, ameliyat konusunda temkinli davranıyor. Ancak takım doktorları, son testlerin ardından oyuncunun sezonu kapatma ihtimalinin artığını belirtti.



76ers, şu an Doğu Konferansı'nda 12. sırada bulunuyor ve 20-36'lik derecesiyle playoff umutları zora girdi. Paul George'un da sakatlıkla mücadele ettiği düşünülürse, takımın sezonu derin bir playoff koşusu yapamadan bitirmesi muhtemel görünüyor.



