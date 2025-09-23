Doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede 2028 Paralimpik Oyunları için kulaç atıyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da doktor tavsiyesi üzerine tedavi amacıyla başladığı yüzmede çok sayıda madalya kazanan 16 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda yer alabilmeyi hedefliyor.Tedavi edilmediği takdirde kamburluğa ve yürümeye engel oluşturabilen spina bifida (ayrık omurga hastalığı) ile dünyaya gelen Yusuf Efe, 8 yıl önce fiziksel gelişimini desteklemek için yüzmeye başladı.Ordu'da katıldığı ücretsiz kurslarda kendisini bu alanda geliştirmeye başlayan Yusuf Efe, geçen yıl şubat ayında Para yüzme ve DEAF yüzme bireysel milli takım seçmelerini kazanarak milli takıma dahil oldu.Daha sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın paralimpik kategorisini birincilikle tamamlayan Yusuf Efe, yeni hedeflerine ulaşabilmek içinçalışmalarını sürdürüyor.Yusuf Efe, Altınordu ilçesindeki Akyazı plajındaki antrenmanlara, antrenörü Aljona Masnjova idaresinde devam ediyor. Milli yüzücünün en büyük hedefi ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmek.Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yusuf Efe, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle doktortavsiyesiyle yüzmeye başladığını söyledi.Yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden Yusuf Efe Gündüz, bu sporda hedefleri olduğunu ve hiçbir zaman pes etmeyi düşünmediğini dile getirdi.Derecelerine değinen Yusuf Efe, 2023'te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı kendi klasmanında ikinci tamamladığını, 2024 ve 2025 yıllarında aynı yarışta birinci olma başarısı gösterdiğini ifade etti.Yüzme, bisiklet ve koşunun bir arada yapıldığı triatlonda da milli sporcu olmak istediğini belirten Yusuf Efe, şunları kaydetti:"Daha yaşım çok genç. Yolun henüz başındayım. Önümde uzun bir yol var. Daha önce Ordu'da düzenlenen triatlon yarışında güzel bir derece yapmıştım. Bir sonraki hedefim önümüzdeki aylarda Ayvalık'ta yapılacak triatlon yarışında bu başarımı sürdürebilmek. Ardından Alanya'da yapılacak final yarışında istediğim hedefe ulaşmak istiyorum. Triatlonda da milli olmak istiyorum. Bu alanda da milli sporcu olabilirsem ne mutlu bana."- "Yusuf Efe Gündüz, en büyük hayalinin Türkiye'yi ParalimpikOyunları'nda temsil etmek olduğuna değinerek, "Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda yer almayı çok istiyorum. Her sporcu gibi ben de orada olup başarı elde etmeyi hedefliyorum. Oradan elde edeceğim başarıyla ailemi ve ülkemi gururlandırmak arzusundayım." dedi.Yusuf Efe'nin antrenörü Aljona Masnjova ise "Sporcum çok azimli ve başarılı. Çalışmayı seviyor. Hedeflerine doğru ilerlemeyi ayrıca seviyor. Yusuf Efe düzenli şekilde çalışarak bugünlere geldi. Kendisi bu azmiyle önce milli takıma seçildi. Ben sporcumun bu disiplinle çalışarak belirlediğimiz hedeflere ulaşabileceğine inanıyorum." diye konuştu.