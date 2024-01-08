Doğuş Grubu, Fenerbahçe yelken sporcularını Türkiye turuna çıkarıyor

Doğuş Grubu, 'Doğuştan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek' vizyonuyla Türkiye'nin sosyal sorumluluk alanında lider gruplarından biri olarak, Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularını Türkiye rekoru turuna çıkarıyor. 3 Ocak'ta Karadeniz'in en doğusu Hopa'da başlayan 10 günlük rekor denemesi, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna uzanacak.Doğuş Grubu'nun desteğiyle Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi hem Türk denizciliği hem de yelkencilik için önemli bir rekor denemesine imza atıyor. Dört olimpiyat tecrübesi de bulunan sporcu Ateş Çınar ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Okul Müdürü Barış Koncagül, Evren Koncagül ve Doğukan Kandemir'in katılımlarıyla, bu etkinlik genç sporculara olimpiyat dışında yeni hedefler ve vizyon sunmayı da hedefliyor.1600 mil mesafeli bu deniz seyrinde, yelken sporcuları rüzgar gücüyle zorlu bir rekor denemesine girişiyor. 'Cesaretimiz Doğuştan: Kanatlarımız Rüzgar, Yolumuz Deniz' sloganı ile gerçekleştirilen bu rekor denemesi, Türkiye'de bir ilk olarak karbon ayak izi ölçümüyle de dikkat çekiyor.Doğuş Grubu'nun sürdürülebilirliği merkeze alan yaklaşımıyla; yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde minimum emisyon salımı ve karbon nötr olarak gerçekleştirilecek bu tur ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcuları Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Artvin Hopa'dan başlayan tur, Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmaris Knidos Feneri ve Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi önemli noktaları içeriyor ve İskenderun'daki balıkçı barınağında son buluyor.Doğuş Grubu markalarından Audi, D-One Connected, Under Armour, d.ream, Vdf, Galataport İstanbul, Leica İstanbul, Antur, Radyo Voyage, NTV ve PuhuTV'nin destekleriyle, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'ndeki rekor denemesine imza atan sporcular kolektif çalışma bilinci, teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle donanıyor.Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, 2016'dan beri sürdürdükleri Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ana sponsorlukla Türk yelkenciliğine ve sporcularının gelişimine yaptıkları katkıların sürdürülebilirlik vizyonlarının önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Karadere, Doğuş Grubu'nun spora ve sporculara yönelik uzun yıllardır devam eden toplumsal yatırım desteği doğrultusunda yelken sporuna verdikleri destekle, Türkiye'nin olimpik sınıflarda başarı oranını artırmayı hedeflediklerini vurguluyor. Ayrıca, Fenerbahçe Doğuş Yelken ekibinin gerçekleştireceği rekor denemesinin, ülkemizdeki yelkencilik ve denizciliğe önemli katkılar sunmasının yanı sıra, olimpiyat öncesi gerçekleşecek bu rekor denemesinin iklim kriziyle mücadele konusundaki toplumsal farkındalığı artırmada da büyük önem taşıdığının altını çiziyor.