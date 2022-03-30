Djordjevic: 'Oyuncular, hayal kırıklığı yaşattı!'

Basketbol THY EuroLeague 21. hafta erteleme maçında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 66-57 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, takımın mücadelesini 40 dakikaya yayamadığını ve gösterdikleri performanstan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Sırp başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.



Maça iyi başladıklarını ancak zor anlarda rakibe cevap veremediklerini kaydeden Djordjevic, "ALBA Berlin kolay şutlar buldu. İkinci çeyreği açıklamakta güçlük çekiyorum. 7 günde 4. maç oynadık ve üç seyahat yaptık. Sakat oyuncularımız yeni döndü. Bazı oyuncular maç kondisyonundan uzaktı. Takımın moral ve savaşma gücünün düştüğünü gördük. İkinci yarıda karakter gösterdik ama kötü bir mağlubiyet oldu. Böyle önemli bir maçta bu kulüp ve renkleri için oyuncularımdan daha cesur olmalarını beklerdim. Bu bana hayal kırıklığı yaşattılar. Mücadelelerini 40 dakikaya yayamadılar. Rakibe çok fazla ribaunt verdik. Kaptan dışında hücum silahımız yoktu. Takımı bir kişinin sırtlaması böyle maçlarda yeterli olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon çok fazla talihsizlik yaşadıklarını vurgulayan Djordjevic, "Rus takımlarıyla ilgili verilen kararın ardından oyuncuları motive etmek ve performanslarının düşmemesi için sürekli konuştuk. Evimizde uzun süre oynayamadık, ertelemeler ve sakatlıklar oldu. Vesely 3 ay, Henry bir ay yoktu. Barthel bu sezon evimizdeki ilk maçını oynadı. İnanılmaz şeyler yaşadık bu sezon ama bunlar gerçekler. Nando'nun maç formuna gelmesine rağmen sakatlanması bütün planları değiştirdi. Liderinizi kaybedince her şey daha zor olabiliyor." diye konuştu.



ALBA Berlin cephesi



ALBA Berlin Başantrenörü Israel Gonzalez, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek "Takımımla gurur duyuyorum. Harika bir maç çıkardık. Üç sayı çizgisinin gerisinden çok iyiydik. En önemlisi mücadelemizdi. Sezon boyunca yaşadığımız bütün sorunları göz önünde bulundurursak takım olarak iyi savaştık. Fenerbahçe ile sahasında mücadele etmek kolay değildi." ifadelerini kullandı.





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