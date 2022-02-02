Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Djaniny Semedo'ya Arap kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Sezon başında olduğu gibi menacerler vasıtasıyla yine Trabzonspor'un kapısı çalındı. Bordo-Mavili yönetim ise şampiyonluğa gidilen süreçte kesinlikle Djaniny'yi satmayacaklarını ve bu doğrultuda pazarlık dahi yapmayacaklarını iletti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kalan 15 lig maçı öncesi düzenli kullandığı hiçbir oyuncusunu bırakmak istemediği öğrenilirken, daha önce Vitor Hugo konusunda da net şekilde kapı kapatılmıştı.



1.5 yıl kontratı var



Muhtemel şampiyonluğun ardından sezon sonunda başta Djaniny olmak üzere Trabzonspor'un pek çok yıldızına teklifler gelmesi bekleniyor. Bordo-Mavili kulüple 1.5 yıllık daha kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı forvet, Trabzonspor'a gelmeden Al Ahli forması giymişti.



2 milyonluk piyango



Afrika Kupası için gittiği Yeşil Burun Adası Milli Takımı'nda sakatlanan Djaniny'nin maaşının 1 aylık bölümünün, FIFA tarafından ödenmesi bekleniyor. Trabzonspor'da yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Djaniny, milli takımda sakatlandığı için kurallar gereği oynayamadığı süreçteki masrafı FIFA karşılayacak. 61saat'in haberine göre; konuyla ilgili gerekli başvuru yapılırken, 130 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon TL'lik rakam, Trabzonspor'un kasasından çıkmamış olacak. (Not: Futbolcuların maaşları 10 ay üzerinden hesaplanıyor.)





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