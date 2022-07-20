Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geliyor.Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi.Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Pelkas, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arao, Rossi, İrfan Can, King, Valencia,Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.