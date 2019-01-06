'Diego Reyes, Fenerbahçe'den ayrılabilir'

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diego Reyes'in sarı-lacivertli takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.Sarı-lacivertli takımdan Phillip Cocu'nun ardından Ersun Yanal'ın da kadroda düşünmediği isimlerden olan Diego Reyes'in Ocak ayında sarı-lacivertli takıma veda edebileceği belirtildi. beİN Sports İspanya'dan Fernando Cevallos, Deigo Reyes'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu için pişmanlık duyduğunu ve ayrılmak istediğini iddia etti.Fernando Cevallos, "Diego Reyes, Fenerbahçe'de aradığını bulamadı. Bir İspanyol kulübünden aldığı teklifi kabul etmeyip, Fenerbahçe'ye imza attığı için hata yaptığını düşünüyor. Sözleşmesini feshetmeyi ciddi ciddi düşündü. Yakın zamanda MLS'ye transfer olabilir" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de 8 lig maçına çıkan ve bu karşılaşmaların 4'üne ilk 11 başlayan Diego Reyes, 325 dakika sahada kaldı. Ayrıca 4 UEFA Avrupa Ligi, 2 de Türkiye Kupası maçında görev alan Diego Reyes, performansıyla ciddi şekilde eleştirildi.Sarı-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 1,5 milyon euro maaş alan Diego Reyes ile ilgili önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Diego Reyes, takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'ye veda eden 4. isim olabilir. Fenerbahçe'de daha önce Ozan Tufan'ın Alanyaspor'a kiralalık olarak verildi. Yiğithan Güveli (bonservisiyle) ve Barış Alıcı da (kiralık) olarak Sadık Çiftpınar transferinde takasta kullanıldı. İki isim de Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.