Didier Deschamps: 'Oyuncuların hafta sonu istediğini yapma hakkı var'

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe'nin Stockholm gezisi hakkında açıklamalarda bulundu.



Kylian Mbappe, Fransa milli takımının Budapeşte'de İsrail'e karşı oynadığı 4-1'lik maç sırasında Stockholm'deki bir gece kulübünde görüntülendi. Mbappe, Real Madrid ile yaptığı anlaşma gereği sakatlığının iyileşmesine odaklanmak amacıyla milli takıma çağrılmadı.



Deschamps, "Kadroda olmayan oyuncularla ilgili haberleri takip etmiyorum. Kylian, planlarına göre Real Madrid'in sahasında antrenman yapıyor. Bir gün izinli olup olmadığını ya da kulüpte olup olmadığını bilmiyorum. Milli takıma çağrılanlarla çalışmak zorundayım," şeklinde konuştu.



Ayrıca, Mbappe'nin İsrail maçı öncesinde kendisine mesaj attığını belirten Deschamps, "Sonuçta kulübündeki her oyuncu gibi o da belli bir program izliyor. Hafta sonu oyuncular, istediklerini yapma hakkına sahipler," ifadelerini kullandı.



