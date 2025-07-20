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Diakite için son söz Solskjaer'de!

Beşiktaş, deneme antrenmanlarına çıkan FC KTP'nin 20 yaşındaki kalecisi Madou Diakite'yi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in onay vermesi halinde kadrosuna katacak.

calendar 20 Temmuz 2025 12:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Diakite için son söz Solskjaer'de!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Malili genç kalecinin transferi için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den onay bekliyor.

Beşiktaş, FC KTP'nin 20 yaşındaki Malili kalecisi Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkan Diakite, Teknik Direktör Solskjaer'in onay vermesi halinde sözleşme imzalayacak. 2004 doğumlu olan Madou Diakite takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi var.

 

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