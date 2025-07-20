Diakite için son söz Solskjaer'de!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Malili genç kalecinin transferi için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den onay bekliyor.
Beşiktaş, FC KTP'nin 20 yaşındaki Malili kalecisi Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya çok yakın.
Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkan Diakite, Teknik Direktör Solskjaer'in onay vermesi halinde sözleşme imzalayacak. 2004 doğumlu olan Madou Diakite takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi var.
Beşiktaş, FC KTP'nin 20 yaşındaki Malili kalecisi Madou Diakite'yi kadrosuna katmaya çok yakın.
Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkan Diakite, Teknik Direktör Solskjaer'in onay vermesi halinde sözleşme imzalayacak. 2004 doğumlu olan Madou Diakite takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi var.