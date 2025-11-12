Devon Hall: "Kazanmanın yolunu bulmalısınız"

Fenerbahçe Beko'da Devon Hall, Maccabi Tel Aviv maçı sonrası konuştu.

calendar 12 Kasım 2025 01:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Devon Hall: 'Kazanmanın yolunu bulmalısınız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko'da Devon Hall, Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞEKİLDE KAZANMANIN YOLUNU BULMALISINIZ"

Maç sonu galibiyeti değerlendiren Hall,"Elbette bizim için önemli bir galibiyet oldu. Tabii ki kolay olmadı ama EuroLeague, çok zorlu bir lig. Bir şekilde kazanmanın yolunu bulmalısınız. İkinci yarının bazı anlarında istediğimiz gibi oynamadık, bu tür anlarda çok daha iyi olmamız lazım. Video analizlerden ders çıkarmaya çalışacağız." dedi.

Amerikalı yıldız, maçı 15 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.