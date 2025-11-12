Devon Hall: 'Kazanmanın yolunu bulmalısınız'

Fenerbahçe Beko'da Devon Hall, Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.





"BİR ŞEKİLDE KAZANMANIN YOLUNU BULMALISINIZ"



Maç sonu galibiyeti değerlendiren Hall,"Elbette bizim için önemli bir galibiyet oldu. Tabii ki kolay olmadı ama EuroLeague, çok zorlu bir lig. Bir şekilde kazanmanın yolunu bulmalısınız. İkinci yarının bazı anlarında istediğimiz gibi oynamadık, bu tür anlarda çok daha iyi olmamız lazım. Video analizlerden ders çıkarmaya çalışacağız." dedi.



Amerikalı yıldız, maçı 15 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle tamamladı.



