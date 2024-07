Devler Ligi'nde 1. eleme turu maçları oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında; UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, 2. eleme turuna çıktı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, bugün 6 maçla tamamlanacak.



Eşleşmelerdeki iki maçta alınan sonuçlar şöyle:



Ballkani-UE Santa Coloma: 1-2, 2-1 (5-6 penaltılarla)



HJK Helsinki-Panevezys: 1-1, 0-3



Lincoln Red-Hamrun Spartans: 0-1, 1-0 (5-4 penaltılarla)



Pyunik-Dinamo Minsk: 0-1, 0-0



Celje-Flora Tallinn: 2-1, 5-0



Steaua Bükreş-Virtus: 4-0, 7-1



Shamrock Rovers-Vikingur: 2-1, 0-0



Decic Tuzi-The New Saints: 1-1, 0-3





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU