  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Dev golcüden Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş, gelecek sezon için hedef santrafor ararken, bonservisi elinde olan Fildişili golcü Lacina Traore'yi gündemine aldı.

Kaynak: Fotomaç
Dev golcüden Beşiktaş'a yeşil ışık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 11:48
Beşiktaş'ta, Şenol Güneş tarafından istenilmeyen adam olarak ilan edilen Negredo'nun kısa zamanda gönderilmesi beklenilirken, kadrodaki forvet sıkıntısı Fildişili ''Kule'' ile çözülüyor.

Monaco ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 2.03 boyundaki Lacina Traore, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Transfer hareketliliğinin üzerine teknik direktör Şenol Güneş, Traore için detaylı bir rapor hazırlanarak kendisine sunulmasını istedi. 

Pek çok takımın peşinde olduğu tecrübeli oyuncu için Şenol Güneş'in, hafta başına kadar bu raporları inceleyerek son kararını yönetime bildireceği belirtildi.

Geçen sezon Amiens'te kiralık oynayan Traore, 18 resmi maçta gol atamadı, 2 asist yaptı. Fildişi Sahilli forvet, profesyonel kariyerinde 231 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 75 kez havalandıran Traore, 27 de asist yaptı. Cluj'da 19, Anji ve Krasnodar'da 18'er gol atan Traore; Monaco'da 11, CSKA Moskova'da 6 gol buldu. S. Gijon ve Everton'da 3 gole imza atan 28 yaşındaki forvet; 8 penaltıdan 4'ünü gole çevirdi.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için