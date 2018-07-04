Dev golcüden Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş'ta, Şenol Güneş tarafından istenilmeyen adam olarak ilan edilen Negredo'nun kısa zamanda gönderilmesi beklenilirken, kadrodaki forvet sıkıntısı Fildişili ''Kule'' ile çözülüyor.Monaco ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 2.03 boyundaki Lacina Traore, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Transfer hareketliliğinin üzerine teknik direktör Şenol Güneş, Traore için detaylı bir rapor hazırlanarak kendisine sunulmasını istedi.Pek çok takımın peşinde olduğu tecrübeli oyuncu için Şenol Güneş'in, hafta başına kadar bu raporları inceleyerek son kararını yönetime bildireceği belirtildi.Geçen sezon Amiens'te kiralık oynayan Traore, 18 resmi maçta gol atamadı, 2 asist yaptı. Fildişi Sahilli forvet, profesyonel kariyerinde 231 resmi karşılaşmada görev yaptı. Rakip fileleri 75 kez havalandıran Traore, 27 de asist yaptı. Cluj'da 19, Anji ve Krasnodar'da 18'er gol atan Traore; Monaco'da 11, CSKA Moskova'da 6 gol buldu. S. Gijon ve Everton'da 3 gole imza atan 28 yaşındaki forvet; 8 penaltıdan 4'ünü gole çevirdi.