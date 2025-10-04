Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele
Beşiktaş, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, 34. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.
İkinci yarıya aynı 11'le devam eden Galatasaray, 55. dakikada İlkay Gündoğan ile skoru eşitledi.
DERBİ SONRASI PUAN DURUMU
Ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray, milli araya 22 puanla lider girdi. Sarı kırmızılılar, iç sahada Beşiktaş'a yenilmeme serisini 9 maça çıkardı ve bu süreçteki 2. beraberliğini aldı.
Galatasaray deplasmanında 5 maç sonra yenilmeyen Beşiktaş puanını 13'e yükseltti.
Galatasaray, milli aradan sonra Başakşehir deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
OKAN BURUK, İLK 11'İNİ BOZMADI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'ini korudu.
RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 30 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 1-0 kazandıkları Liverpool mücadelesinin ilk 11'ini bozmadı.
SERGEN YALÇIN, AYNI 11'LE DEVAM ETTİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son olarak Kocaelispor'u 3-1 yendikleri maçın ilk 11'iyle derbiye çıktı.
Siyah-beyazlı takım, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
SERGEN YALÇIN, 4 İSMİ KADROYA ALMADI
Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan ve Jonas Svensson, Galatasaray derbisinde maç kadrosunda yer alamadı.
Sakatlıkları bulunan iki oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı derbi maçta formasından uzak kaldı.
Öte yandan Taylan Bulut ile Devrim Şahin de derbide kadroda kendine yer bulamadı.
TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU
Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan derbi, tamamen dolu tribünler önünde oynandı. RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise kendilerine ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik tribündeki yerlerini aldı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, derbide kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Tüpraş Stadı'ndan 30 otobüsle RAMS Park'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, maçtan saatler öncesinde tribündeki yerlerini alırken tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
GALATASARAY, TOPA SAHİP OLARAK BAŞLADI
Galatasaray, maça daha çok kısa bağlantılarıyla başladı ve topu ayağında tutarak tempoyu belirlemeye çalıştı. Beşiktaş ise savunma güvenliğini ön plana alarak ve uzun toplarla direkt hücumlar aradı.
İLK TEHLİKELİ POZİSYON: EMİRHAN
Mücadeledeki ilk tehlikeli atağı, köşe vuruşuyla Beşiktaş yarattı. 10. dakikada kullanulan köşe vuruşunda Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunu Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.
DERBİDE İLK GOL: TAMMY ABRAHAM
Beşiktaş, 12. dakikada hızlı hücumla golü buldu. Cerny'nin pasıyla ceza alanına giren Orkun'un sağ çaprazdan şutunu Uğurcan çeldi, dönen topu Abraham tamamladı ve Beşiktaş derbide öne geçti.
Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk derbide ağları havalandırdı.
Öte yandan, Galatasaray'ın 20 maçlık 'ilk golü atan takım' serisi sona erdi.
GALATASARAY'DA SAKATLIK: SINGO
1-0'dan sonra Galatasaray, oyunu Beşiktaş yarı alanına yıkıp kanatlardan gelen ataklarla etkili olmaya çalıştı. Ancak, Beşiktaş savunması ortaları konsantre şekilde savundu. Merkezden yapılan ataklarda ise Galatasaray, fazla sayıda top kaybı yaptı ya da şutlarda Beşiktaş savunmasına takıldı.
Galatasaray'ın Fildişili sağ beki Wilfried Singo, arka adalesinden sakatlandı ve 26. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı.
DAVINSON SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sarı kırmızılı takım, 34. dakikada Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Ceza alanını yakınında Davinson Sanchez, topla birlikte hızla ilerleyen Rafa Silva'ya yaptığı müdahale nedeniyle son adam kuralı gereğince hakem Yasin Kol tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
UĞURCAN ÇAKIR, TOURE'YE GOL İZNİİ VERMEDİ
Beşiktaş, 37. dakikada El Bilal Toure'nin kafa vuruşuyla ikinci gole çok yaklaştı ancak Uğurcan Çakır yine kritik bir kurtarış yaptı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi Galatasaray ise ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı.
TORREIRA KAPTI, İLKAY ATTI: 1-1
Galatasaray, ikinci yarıya daha baskılı başlayan taraf oldu. Üst üste ataklar yapan Galatasaray, 54'te Torreira ile etkili geldi.
Uruguaylı oyuncu, 55. dakikada yaptığı pres ve kazandığı topla skora eşitliği getirdi.
Mert Günok'un kısa pasında Wilfred Ndidi'den topu kapan Lucas Torreira'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan İlkay Gündoğan, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.
İlkay Gündoğan da Abraham gibi çıktığı ilk derbide ağları havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ 1-1'DEN SONRA RİSK ALMAYA BAŞLADI
Beşiktaş 1-1'den sonra oyunda ilk defa topa daha fazla sahip olduğu ve Galatasaray yarı alanında daha fazla görünmeye başladı.
59. dakikada sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Gökhan Sazdağı, topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz'a müdahalede bulununca Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve tecrübeli sağ bek, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.
RAFA, BÜYÜK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
63'te Orkun Kökçü ve 72. dakikada Rafa Silva, Galatasaray kalesinde etkili oldu. 74'te ise Rafa Silva çok müsait bir fırsatı değerlendiremedi. Cengiz'in pasıyla altıpasın önünde bomboş topla buluşan Portekizli oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.
SON 15 DAKİKADAN GOL ÇIKMADI
Maçın son 15 dakikalık bölümünde Galatasaray, kontratak fırsatları aradı. Beşiktaş ise kapalı Galatasaray savunmasını aşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Derbi karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Cerny'nin sağ taratan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı: 0-1.
18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Lemina'ya aktardı. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.
26. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taratan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla altıpas içinde bulunan Sanchez'e aktardı. Kolombiyalı oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.
28. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
34. dakikada Galatasaray, Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak büyük bir boşluk yakalayan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.
37. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Cerny'nin pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Toure'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
43. dakikada İlkay Gündoğan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
54. dakikada Torreira'nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, iki hamlede topu kontrol etti.
55. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın Ndidi'ye presinin ardından ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
74. dakikada sağ kanattaki Cengiz Ünder'in pasında altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.
83. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 26 Sallai), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün (Dk. 77 Eren Elmalı), İlkay Gündoğan (Dk. 77 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Sane), Osimhen (Dk. 86 Icardi)
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 66 Uduokhai), Jurasek, Ndidi (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 67 Cengiz Ünder), Rafa Silva, Toure, Abraham (Dk. 83 Rashica)
Goller: Dk. 12 Abraham (Beşiktaş), Dk. 55 İlkay Gündoğan (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 34 Sanchez (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 22 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 40 Emirhan Topçu ve Mert Günok, Dk. 59 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Uduokhai, Dk. 90 Toure ve Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 40 Osimhen (Galatasaray)
