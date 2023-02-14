New York Knicks guardı Derrick Rose, serbest oyuncu pazarında yer alma peşinde olmadığını söyledi.



Milwaukee Bucks ve Sacramento Kings'in ilgisine rağmen, geçen haftaki son takas gününün ardından Rose'un serbest oyuncu pazarına girecekler arasına katılacağı söylenmiş olsa da, Knicks Rose'a tutunmayı tercih etmişti.



Rose, serbest oyuncu pazarına girme niyetinde olmadığını şu sözlerle ifade etti:



"Ben halen buradayım ve takımıma odaklanmış durumdayım. Ekipteki çocuklarla konuşuyorum, akıl hocalığı yapıyorum ve onlara bir nevi liderlik ediyorum."



34 yaşındaki Rose, 31 Aralık'tan beri hiçbir Knicks maçında forma giymemişti.





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