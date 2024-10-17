Derrick Rose, emekli olma sebebini açıkladı

Eski NBA süperstarı Derrick Rose, ligden emekli olmaya ne zaman karar verdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Derrick Rose, emekli olma sebebini açıkladı
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17 Ekim 2024 14:28
Eski NBA süperstarı Derrick Rose, ligden emekli olmaya ne zaman karar verdiğini açıkladı.

Rose yakın zamanda 2024-25 sezonundan önce emekliliğini duyurmuş 15 yıllık NBA kariyerine nokta koymuştu.

Bir zamanlar inanılmaz hızı ve atletizmiyle ligi büyüleyen Rose, 'Club 520' podcast'inde yer aldığı duygusal bir sohbette, oyundan uzaklaşma kararı üzerine konuştu.

Rose, emekli olma kararının ardındaki derin kişisel sebepleri ele alarak, ailesinin ve özellikle oğlu PJ'in kararında büyük bir rol oynadığını belirtti:

"Bir süredir aklımdaydı. Fakat az önce çocuklarınız için elinizden geleni yapmanız gerektiğini söylemiştim. Benim çocuklarım basketbol hakkında hiç konuşmuyorlar. Maça gidip gitmeyeceğimizi hiç sormuyorlar. Fakat PJ ile biraz farklı konuşmam gerekmişti. Diğerleriyle konuşmadan önce sadece ikimiz konuşmuştuk. Ondan sonra, artık vaktin geldiğini düşünmüştüm."

2011 yılında 22 yaşındayken NBA tarihinin en genç MVP'si seçilen Rose, 15 sezonluk kariyerinde toplam altı takımda oynamış ve 723 normal sezon maçında 17,4 sayı, 5,2 asist ve 3,2 ribaund ortalamaları kaydederek, üç kez de All-Star seçilmişti.

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