Derrick Köhn, Werder Bremen'de

Werder Bremen, 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için Galatasaray ile anlaştı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Derrick Köhn, Werder Bremen'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 12:21
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 12:23
Galatasaray'da performansı eleştirilen Derrick Köhn, Almanya'ya geri döndü.

Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki sol bek de Almanya'ya geri dönmeye ikna oldu.

İLK UÇAKLA ALMANYA'DA!

25 yaşındaki sol bek cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti.

OKAN BURUK OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 3,3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı. 




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery