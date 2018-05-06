DeRozan: "Benche alınmak berbat hissettirdi"

İLGİLİ VİDEO

Toronto Raptors yıldızı DeMar DeRozan, takımının Cleveland Cavaliers'a karşı dün gece oynadığı 3. maçın son 14 dakikasında benche alınmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.DeRozan, maç sonrası açıklamasındaşeklinde konuştu.DeRozan, 12'de 3 isabetle playoff döneminin en düşük sayısı olan 8 sayıyla oynadı. Cavs savunması kendisine yaptığı ikili sıkıştırmalarla pas vermeye zorlamıştı. DeRozan'ı limitlemeye çalışan Cavs savunması, Kyle Lowry'ye biraz daha alan bırakmıştı ve kendisi de 27 sayıyla oynamıştı.