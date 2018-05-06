DeRozan: "Benche alınmak berbat hissettirdi"

Toronto Raptors yıldızı DeMar DeRozan, takımının Cleveland Cavaliers'a karşı dün gece oynadığı 3. maçın son 14 dakikasında benche alınmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
DeRozan, maç sonrası açıklamasında "Son derece zor bir durum. Sahada takımıma yardım edebilmeyi her şeyden çok istiyorum. Sadece izleyebiliyor olmak gerçekten berbat. O adamları takdir etmek lazım. İyi savaştık ve kendimize kazanma şansı verdik. O an içinde gerçekten berbat hissettirdi. Üstüne bir de kaybettik. Benimki gibi b.ktan bir maç geçirmeyi kimse istemez. Bir maçım ve şansım daha var. Önemli olan bu."
şeklinde konuştu.
DeRozan, 12'de 3 isabetle playoff döneminin en düşük sayısı olan 8 sayıyla oynadı. Cavs savunması kendisine yaptığı ikili sıkıştırmalarla pas vermeye zorlamıştı. DeRozan'ı limitlemeye çalışan Cavs savunması, Kyle Lowry'ye biraz daha alan bırakmıştı ve kendisi de 27 sayıyla oynamıştı.