Derbinin anahtarı son 10 dakika

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev mücadele öncesinde iki takımın istatistiklerine göz attığımızda ise ilginç bir durum karşımıza çıkıyor. Kadrosunda dünya çapında santrforlar olmasına rağmen gol atmakta sıkıntı çeken Sarı-Kırmızılılar, buna rağmen attığı gollerin büyük kısmını maçların son 10 dakikalarında buldu. Şu ana kadar rakip filelere 14 gol bırakan Galatasaray, bu gollerin %43'ünü 80'den sonra kaydetti. Aslan'ın en çok skor ürettiği dakikalar ise Beşiktaş'ın kalesinde en çok gol gördüğü dakikalar olarak karşımıza çıkıyor.



16 GOLÜN 5'İNİ 80'DEN SONRA YEDİ



Beşiktaş'ın yediği 16 golün %31'i son 10 dakikada geldi. Siyah-Beyazlılar, bu süreçte Alanyaspor'dan 2, Sivasspor'dan 1, İstanbulspor'dan 1, Hatayspor'dan 1 gol yedi. Beşiktaş'ın en çok skor ürettiği dakikalar ise 31-40 arası... Beşiktaş, bu dakikalar arasında attığı gollerin %24'ünü kaydetti. Beşiktaş'ın en ekili olduğu bu aralıkta Galatasaray'ın gol yeme oranı ise sadece %11... Galatasaray'ın en fazla gol yediği dilim ise; 11-20, 21-30, 81-90 arası... Sarı-Kırmızılıların bu üç zaman aralığında gol yeme oranı %22... İki takım da maçın ilk 10 dakikasında şu ana kadar kalesinde gol görmezken Galatasaray, 41-60 arasında da kalesini gole kapatmayı başardı.



BİTİRİCİLİKTE BEŞİKTAŞ AÇIK ARA



Siyah-Beyazlılar, şu ana kadar attığı gollerin büyük çoğunluğunu ilk yarılarda kaydederken, Galatasaray yediği gollerin büyük kısmını ilk yarıda kalesinde gördü. Ancak, derbideki en can alıcı aralık ise son 10 dakikalık dilim olacak. Ayrıca, Galatasaray, maç başına 18.27 şut çekerken bunların 7.27'sinde isabet buldu. Beşiktaş da maç başına 12.92 kez rakip kaleleri yokladı ve 5.75 isabet sağladı. Galatasaray'ın gol beklentisi 2.62 olurken, Beşiktaş'ın gol beklentisi ise 1.85'te kaldı. Beşiktaş, daha az şut, daha az isabetli şut ve daha az gol beklentisi oluşturmasına rağmen, Galatasaray'dan 11 gol fazla attı. Bu da Beşiktaş'ın bitiricilikte ve son vuruşta Galatasaray'dan üstün olduğunu gösteriyor.



