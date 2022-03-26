Derbilerin kilit ismi: Anastasios Bakasetas

Trabzonspor'da Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini boş geçmeyen Anastasios Bakasetas Beşiktaş'ı da boş geçmek istemiyor.

, Fotoğraf; AA
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Derbilerin kilit ismi: Anastasios Bakasetas
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26 Mart 2022 15:24
Trabzonspor'da son dönemde durgun olan Anastasios Bakasetas, Beşiktaş maçını bekliyor.

Başarılı oyuncu ligin ilk 9 haftasında 7 gol+3 asistle zirvenin ele geçirilmesinde başrolü oynamıştı. Son 21 haftada ise sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi. Ancak Yunan maestro derbilerde farklı oynuyor. İstanbul'da Galatasaray'ı boş geçmeyen Çilingir, ligin ilk devresindeki Fenerbahçe karşılaşmasında da fileleri 2 kez sarsmıştı.

28 yaşındaki 10 numara, Beşiktaş derbisinde tekrar sahne alarak geri dönüş yapmak istiyor. 1.81 boyundaki futbolcu, Fırtına ile çıktığı 52 maçta 14 gol attı ve 10 da asist yaptı. (Güne Bakış)

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