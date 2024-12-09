Derbilerin kayıp adamı Mourinho

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, yıllardır özlemi çekilen Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen camiada doping etkisi yaratmış, dünyada da geniş yankı uyandırmıştı. Yurt dışı basınında bu kararı eleştirenler olsa da Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör herkesi heyecanlandırmıştı.
Kadrosuna yaptığı yüksek maliyetli ve yıldız oyuncu takviyeleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe'de alınan Beşiktaş mağlubiyeti hayal kırıklığı yarattı ve Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Derbide zaman zaman etkili ataklar ortaya koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri kale çizgisini geçmeyi başaramadı ve Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle sahadan yenik ayrıldı.
BÜYÜK MAÇLARDA KAYIP
Deneyimli teknik adamın son olarak görev yaptığı Roma ile birlikte Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ortaya koyduğu büyük maç performansı, kariyeriyle zıt bir doğrultuda gitti. Bugüne kadar Avrupa'da tüm kupaları kaldıran ve şampiyonluklar yaşayan Mou'nun karnesi hiç de iyi değil. Sadece bu sezon şampiyonluk potasından erken uzaklaşan Trabzonspor'u yenebilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a sadece 1 gol atarak yenildi.
LAZIO'YA KARŞI BİR GALİBİYET
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ezeli rakibi Lazio ile 5 maça çıktı. Roma, söz konusu mücadelelerde 3-0'lık galibiyetin dışında 3-2 ve iki kez de 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bir maç da 0-0 sona erdi.
MILAN'A KARŞI KAZANAMADI
İtalya'nın en önemli takımlarından AC Milan karşısında galibiyet elde edemeyen Roma, Jose Mourinho ile rakibine 3-1 ve 2-1'lik sonuçlarla boyun eğdi. 2 maçta da 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler alındı.
INTER'E KARŞI PERFORMANSI
Inter karşı ise Mourinho, Lazio rekabetindeki gibi sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. 1 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1 kazanan Roma, diğer karşılaşmalarda sahadan 1-0, 2-0, 3-1 ve 3-0'lık yenilgiler aldı.
NAPOLI'DE DE DURUM DEĞİŞMEDİ
Şampiyonluk potasında mücadele vermesi beklenen Jose Mourinho'nun Napoli karşısındaki kaderi de aynıydı. İlk maçında 2-0 kazanan Mourinho, 2-1 ve 1-0 yenildikten sonra 1-1 ve 0-0 berabere kaldı.
TÜRKİYE'DEKİ DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı alacağı sonuçlar merak edilen 61 yaşındaki teknik direktör, ilk darbeyi evinde yaşadı. Sarı kırmızılılara karşı silik bir ortaya koyan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon tarihinin en kötü döneminden geçen Trabzonspor'u 90+12'de attığı golle mağlup edebilen Mourinho, Beşiktaş deplasmanında da gol atamadı ve 1-0 mağlup oldu.
ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?
"Özel biri" olarak geldiği İstanbul'da beklediği konumda bulunmayan Jose Mourinho'nun sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip göğüsleyemeyeceği de tartışmaya açıldı. Taraftarlar da Portekizlinin kararlarını ve oynattığı futbolu tartışıyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'nin maçında 14 galibiyet aldı. 5 kez beraberlik ederken 4 defa da rakiplerine boyun eğdi.
Kadrosuna yaptığı yüksek maliyetli ve yıldız oyuncu takviyeleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe'de alınan Beşiktaş mağlubiyeti hayal kırıklığı yarattı ve Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Derbide zaman zaman etkili ataklar ortaya koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri kale çizgisini geçmeyi başaramadı ve Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle sahadan yenik ayrıldı.
BÜYÜK MAÇLARDA KAYIP
Deneyimli teknik adamın son olarak görev yaptığı Roma ile birlikte Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ortaya koyduğu büyük maç performansı, kariyeriyle zıt bir doğrultuda gitti. Bugüne kadar Avrupa'da tüm kupaları kaldıran ve şampiyonluklar yaşayan Mou'nun karnesi hiç de iyi değil. Sadece bu sezon şampiyonluk potasından erken uzaklaşan Trabzonspor'u yenebilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a sadece 1 gol atarak yenildi.
LAZIO'YA KARŞI BİR GALİBİYET
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ezeli rakibi Lazio ile 5 maça çıktı. Roma, söz konusu mücadelelerde 3-0'lık galibiyetin dışında 3-2 ve iki kez de 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bir maç da 0-0 sona erdi.
MILAN'A KARŞI KAZANAMADI
İtalya'nın en önemli takımlarından AC Milan karşısında galibiyet elde edemeyen Roma, Jose Mourinho ile rakibine 3-1 ve 2-1'lik sonuçlarla boyun eğdi. 2 maçta da 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler alındı.
INTER'E KARŞI PERFORMANSI
Inter karşı ise Mourinho, Lazio rekabetindeki gibi sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. 1 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1 kazanan Roma, diğer karşılaşmalarda sahadan 1-0, 2-0, 3-1 ve 3-0'lık yenilgiler aldı.
NAPOLI'DE DE DURUM DEĞİŞMEDİ
Şampiyonluk potasında mücadele vermesi beklenen Jose Mourinho'nun Napoli karşısındaki kaderi de aynıydı. İlk maçında 2-0 kazanan Mourinho, 2-1 ve 1-0 yenildikten sonra 1-1 ve 0-0 berabere kaldı.
TÜRKİYE'DEKİ DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı alacağı sonuçlar merak edilen 61 yaşındaki teknik direktör, ilk darbeyi evinde yaşadı. Sarı kırmızılılara karşı silik bir ortaya koyan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon tarihinin en kötü döneminden geçen Trabzonspor'u 90+12'de attığı golle mağlup edebilen Mourinho, Beşiktaş deplasmanında da gol atamadı ve 1-0 mağlup oldu.
ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?
"Özel biri" olarak geldiği İstanbul'da beklediği konumda bulunmayan Jose Mourinho'nun sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip göğüsleyemeyeceği de tartışmaya açıldı. Taraftarlar da Portekizlinin kararlarını ve oynattığı futbolu tartışıyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'nin maçında 14 galibiyet aldı. 5 kez beraberlik ederken 4 defa da rakiplerine boyun eğdi.