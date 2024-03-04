Derbiler Okan Buruk'tan soruluyor

Önce Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa'ya veda eden ardından şok Karagümrük mağlubiyetiyle Türkiye Kupası macerası sona eren Galatasaray, dört elle sarıldığı lig şampiyonluğu yolunda hata yapmadı.
DERBİLERDE EZİCİ ÜSTÜNLÜK
Cim Bom, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 40 bin taraftarının önünde mağlup ederken, liderlik koltuğunu geri aldı. Okan Buruk'un da derbilerdeki ezici üstünlüğü bu galibiyetle devam etmiş oldu.
Öyle ki başarılı hoca ile çıktığı 7 derbinin sadece 1'ini kaybeden Sarı-Kırmızılılar, diğer 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Maçtan önce yaptığı açıklamada "Beşiktaş 4 maçtır gol yemiyor. Zor deplasman ama oyuncularım bu tip atmosferlere alışık. Kazanıp, avantajı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız. En büyük isteğim bugün bu" diyen Okan Buruk'un 90 dakika sonunda istediği oldu.
DERBİLERDE EZİCİ ÜSTÜNLÜK
Cim Bom, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 40 bin taraftarının önünde mağlup ederken, liderlik koltuğunu geri aldı. Okan Buruk'un da derbilerdeki ezici üstünlüğü bu galibiyetle devam etmiş oldu.
Öyle ki başarılı hoca ile çıktığı 7 derbinin sadece 1'ini kaybeden Sarı-Kırmızılılar, diğer 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Maçtan önce yaptığı açıklamada "Beşiktaş 4 maçtır gol yemiyor. Zor deplasman ama oyuncularım bu tip atmosferlere alışık. Kazanıp, avantajı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız. En büyük isteğim bugün bu" diyen Okan Buruk'un 90 dakika sonunda istediği oldu.