Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 27 puana yükseldi. Fenerbahçe 24 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray 27 puana yükseldi. Fenerbahçe 24 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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