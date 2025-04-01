Derbide ilk golün önemi büyük

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor.
Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 80 resmi müsabakanın 12'si gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 8'inde ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da 22 Mart 2006 tarihinde ilk golü attığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe 3-2 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 80 resmi müsabakanın 13'ü golsüz eşitlikle sona erdi.
- Galatasaray, kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf oluyor
Sarı-kırmızılı ekip, son 30 yılda Fenerbahçe ile oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında çoğunlukla ilk golü atan taraf olmayı başarıyor.
Söz konusu 16 karşılaşmanın 10'unda ilk golü atan taraf olan Galatasaray, bu maçların 8'ini kazandı (Hükmen 3-0 kazanılan maçta Mauro Icardi'nin golü dahil). Son 30 yılda Fenerbahçe'ye karşı ilk golü attığı kupa maçlarını kaybetmeyen Galatasaray, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe ise bu maçlarda 4 kez ilk golü atan takım oldu. Sarı-lacivertliler, söz konusu 4 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 2 kez de rakibiyle berabere kaldı.
Son 30 yılda iki takım arasında oynanan kupa maçları, 2 kez golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Derbide ilk golün önemi büyük
Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde ilk golü atan takım genellikle kaybetmezken, Galatasaray kupa maçlarında bu avantajı daha iyi değerlendiriyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor.
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