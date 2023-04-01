Derbi öncesi kim daha avantajlı? İşte istatistikler

Süper Lig, kaldığı yerden devam ediyor ancak haftanın karşılaşması pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Bu dev mücadeleden çıkacak sonuç sadece iki takımı değil, lider Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Zorlu 90 dakika öncesinde Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın istatistiklerine bakıldığında ev sahibi ekip bir adım önde gibi duruyor. Ancak saha içindeki durum biraz daha farklı gibi... Fenerbahçe, evinde kazandığı maçlarda topa hükmederken, Beşiktaş ise deplasmanlardan üç puan çıkardığı karşılaşmalarda topu rakibine veriyor.



DOMİNE EDEN TARAF FENERBAHÇE



Bu sezon evinde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Fenerbahçe, Kadıköy'de üç puanı hanesine yazdırdığı karşılaşmalarda oyunu domine eden taraf... Comparisonator verilerine göre Sarı-Lacivertliler, kazandığı 9 karşılaşmada %58 oranında topa sahip olurken, 29.12 dakika boyunca topu kontrolünde tutuyor. Beşiktaş ise bu sezon dış sahada pek de istediği performansı gösteremedi. Siyah-Beyazlılar, oynadığı 12 maçın 5'inden galibiyetle ayrılırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı ve 3'ünü kaybetti. Kartal, dış sahada kazandığı 5 maçta topu rakiplerine verdi, %48 oranında topa sahip oldu ve 24.83 dakika topu ayağında tutabildi.



BEŞİKTAŞ TOPUN ARKASINA GEÇİYOR



Kısacası Fenerbahçe, topa hükmederken, Beşiktaş ise meşin yuvarlağı rakibine verdiğinde kazanıyor. Sarı-Lacivertliler, 24 haftada attığı 61 golle ligin en çok gol atan takımı ve maç başına 2.5'in üzerinde bir ortalama ile oynuyor. Beşiktaş ise 45 kez rakip ağları sarsarken, 1.8 maç başı gol ortalaması yakalamış durumda. Fenerbahçe'de dev mücadele öncesinde hücum hattında sorun bulunurken, Beşiktaş'ta ise Ghezzal takıma tamamen döndü. Siyah-Beyazlılar, Ghezzal'ın bu sezon forma giydiği mücadelelerde rakip ceza sahasına maç başı 30'un üzerine orta gönderirken, bu oran Cezayrili yıldız olmadığında yarı yarıya düşüyor. F.Bahçe de golcülerin olmaması gol atamaması adına her hangi bir sorun teşkil etmiyor.



KARTAL 1 DEFA YENİLDİ



Dev mücadele şampiyonluk yolunda kritik öneme sahipken, konuk ekip Beşiktaş, Fenerbahçe'yle oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçta 2019-20 sezonundaydı. Siyah-Beyazlılar, kalan 9 mücadelenin ise 3'ünü kazanırken, 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.





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