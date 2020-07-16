Denizlispor'da 'Oscar'lık performans

Süper Lig'de son olarak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'u evinde 2-1 yenerek kümede kalma yolunda hayati bir galibiyete imza atan Yukatel Denizlispor'da Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan yürekleri fethetti.



Trabzonspor maçında 73. dakikada oyuna girip 11 dakika sonra ağları sarsan ve galibiyetin mimarı olan 23 yaşındaki futbolcu 'Süper yedek' olarak anılmaya başlandı. Ligde forma giydiği 26 maçtan 16'sında oyuna sonradan dahil olan Estupinan, yedi kez fileleri sarsarak vatandaşı Hugo Rodallega'yı da geride bıraktı.



Rodallega toplam 6 kez ağları havalandırırken, onun kadar süre almamasına rağmen genç yıldız golcü ise deneyimli golcüden 1 gol fazla kaydetmeyi başardı. Oscar Estupinan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 gol atarak yeşil-siyahlı Denizli ekibine çok önemli katkılar koydu.



'OSCAR'LIK PERFORMANS



Oscar Estupinan, teknik direktör Yücel İldiz döneminde kulübeye mahkum kaldı, kupa golcüsü olarak dikkat çekti. İldiz döneminde yedek soyunan Kolombiyalı golcü, ligde 3 maçta 72 dakika süre alabildi. Mehmet Özdilek'in dümene geçmesiyle ilk olarak Fenerbahçe maçında 90 dakika görev yapan 23 yaşındaki oyuncu, Özdilek döne-minde 15 maçtan 4'ünde banko görev yapabildi.



Bülent Uygun'un gelişiyle ilk 11'in vazgeçilmesi olan Estupinan, son 10 karşı-laşmanın 7'sinde banko oynadı. Pandemi dönemi öncesinde 20 karşılaşmada 4 golü bulunan genç hücumcu, pandemi sonra-sı oynanan 6 mücadelede 3 gol atmayı başardı. Bu sezon yedek kalmasına rağmen pes etmeyen ve formayı kapan Estupinan, adına yakışır 'Oscar'lık bir performans sergiledi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçtan 4'ünde 11'de sahaya çıkan Oscar Estupinan, 7 gol atmayı başardı. Süper Lig'de ise 26 maçtan 10'unda banko oynayan Kolombiyalı golcü, 7 kez rakip fileleri sarsarken, toplam 14 gole ulaştı.



'HEDEFE ODAKLANDIM'



YUKATEL Denizlispor'da mutlu olduğunu söyleyen Estupinan, "Ben geldiğim günden beri hepsi bana çok iyi davrandı. Takımdaki çalışanlar, futbolcular çok samimi. Şehir bana hoşgeldin dedi. Taraftarlarımız gösterdiği sevgi dolu hareketleri, sözler beni çok mutlu etti. Ben şu anda tamamıyla bu kulübün hedeflerine göre konsantre oldum. Bu da ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonrada zaten her şey belli olacak. Kalıp kalmayacağım iki kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı" diye konuştu.



RİZE MAÇINI UNUTAMIYOR!



Denizlispor'da en unutamadığı anı anla-tan Estupinan, "Çok anım var ama özellikle tarafta-rımızın olduğu dönem-lerde Rize maçımız vardı. Oyuna girdik-ten hemen sonra ilk dokunduğum topla gol atmıştım. Taraftarın desteği-ni, enerjisini his-setmiştim. Sanırım unutamadığım gol bu olabilir, çünkü o gün çok mutlu olmuştum" dedi.



