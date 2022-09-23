Denizlispor'un umudu Ömer Şişmanoğlu

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak milli araya son sırada giren Altaş Denizlispor'da sakatlığını atlatıp sahalara dönen Ömer Şişmanoğlu'nun 2-2 biten Gençlerbirliği maçında golle tanışması teknik ekibi sevindirdi.



Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve dar bir kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlılarda geçen sezonun en skorer ismi olan Ömer'in yavaş yavaş form tutmaya başlaması umut tazelerken, teknik direktör Mesut Bakkal milli ara sonrası takımın çok daha iyi bir durumda olacağını söyledi. Eksik bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Bakkal, "Bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Sakatlıktan dönen futbolcularımız olacak" dedi.

Denizlispor'da sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında görev alamayan Özer'in bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı ifade edilirken, sol arka adalesinde zorlama tespit edilen stoper Oğuz Yılmaz'ın fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sezon başında sol kasık tendonunda kopma meydana gelen Djedje'nin de tedavisine devam edildiği, deneyimli oyuncunun 2 hafta sonra takıma dahil olacağı açıklandı.



Son Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak başparmağında ödem oluştuğu tespit edilen Kevin Mayi'nin de durumu iyiye gidiyor.