Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.



Ev sahibi Denizlispor, ilk yarısını 2-0 yenik kapattığı mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Mücadelede Eyüspor'un gollerini 23. dakikada Pa Dibba ve 36. dakikada Umut Bulut kaydetti. Denizlispor'un golleri ise 66. dakikada Kevin Mayi ve 73. dakikada Bekir Turaç Böke'den geldi.



Bu sonucun ardından Denizlispor 20, Eyüpspor ise 37 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise kendi sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz



Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 57 Özer Özdemir), Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 46 Mayi), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 81 Lopes), İlhan Depe (Dk. 89 Asım Hamzaçebi), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 57 Bekir Turaç Böke), Djedje



Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Mezague, Timur Temeltaş (Dk. 90+1 Bekir Yılmaz), Bülent Uzun, Ahmed Ildiz (Dk. 81 Caner Hüseyin Bağ), Sekidika (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Popov, Badji, Dibba, Umut Bulut,



Goller: Dk. 23 Dibba, Dk. 36 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 66 Mayi, Dk 74 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 52 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 70 Emre Sağlık, Dk. 85 Mesut Bakkal, Dk. 90+2 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)





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