Deniz Türüç, oyundan alınmasına tepki gösterdi!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçındaoyundan çıkarken tepki göstermesi dikkat çekti.Mücadelenin 42. dakikasında takımının golünü kaydeden Türüç, 61. dakikada oyundan alındı. Yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan 27 yaşındaki futbolcunun oyundan alınırken kulübeye tepki gösterdi.Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel ise, tribünden Deniz Türüç'e sakinleşmesi için uyarıda bulundu.Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlandı. 61. dakikada oyun durduğunda kendisini yere bırakan 29 yaşındaki futbolcu, değişiklik istedi. Serdar Aziz, yerini Jailson'a bıraktı.Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel, yaklaşık 5 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmasının ardından sarı - lacivertlilerde 2 değişiklik birden yapıldı. Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün yerine Ferdi Kadıoğlu ve sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Jailson oyuna dahil oldu.