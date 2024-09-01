Deniz Öncü Moto2'de ilk kez podyuma çıktı

Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında üçüncü olarak Moto2'deki ilk podyumunu elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü Moto2'de ilk kez podyuma çıktı
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01 Eylül 2024 16:11
Motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ayağında 3. oldu.

Moto2'de sezonun 12. yarışı, Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 19 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 4. cepten başladığı mücadeleyi 3. sırada tamamladı. 21 yaşındaki Deniz, Moto2'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı.

Deniz ayrıca 2011'deki Hollanda yarışında 2. sırayı alan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Moto2'de podyuma çıkan 2. Türk motosikletçi oldu.

CFMOTO Aspar takımının Büyük Britanyalı pilotu Jake Dixon, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

San Marino'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 13. yarışı, 8 Eylül'de düzenlenecek.

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