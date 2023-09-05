Deniz Küreği Şampiyonası başlıyor

Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Küreği Şampiyonası başlıyor
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05 Eylül 2023 17:15
Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, 9-10 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun son yarışı olan şampiyona, İzmit ilçesindeki Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde gerçekleştirilecek.

Büyükler, 19 yaş altı, master yaş gruplarında yapılacak organizasyona 30 kulüp ve 645 sporcu katılacak.

Katılımcılar; erkekler, kadınlar ve karışık kategorilerindeki yarışlarda tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında madalya almak için mücadele edecek.

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