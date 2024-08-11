Deniz Eren Dönmezer: "Oynayacağımı bu sabah öğrendim"

Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Deniz Eren Dönmezer: 'Oynayacağımı bu sabah öğrendim'
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11 Ağustos 2024 01:28
Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk kez sahaya çıkması hakkında konuşan Deniz Eren, "Ben kendime güveniyordum aslında. Hazırlık maçları ve antrenmanlar güzel geçmişti. Bu sabah öğrendim Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayacağımı. Çok mutlu oldum. Tamamen odaklanmıştım. Hocama, aileme, başkanıma, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Adana DEmirspor kalesini uzun süre korur, milli takım kalesine de geçerim. Taraftar mükemmeldi, bizi destekleyenlere teşekkürler. Sakin olmak lazımdı, bunu başardım. İnşallah devamı gelecek." dedi.

JOSE MOURINHO'DAN ÖVGÜLER

Maçın ardından Deniz Eren hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Meslektaşımı tebrik ederim, 15 yaşında bir kaleci oynatmak cesaret ister. O bu cesarete sahip. Genç oyuncuyu da tebrik ederim. İlk maçını oynadı Kadıköy'de, 90 dakika baskı vardı. Kendisini de tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
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