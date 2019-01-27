Fransa Ligi'nde 22. hafta maçında Amien ile Lyon karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Lyon oldu.
Lyon'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Jason Denayer kaydetti.
Jason Denayer'in ligdeki ikinci golüyle galibiyete ulaşan Lyon, puanını 40'a yükseltti. Amiens 18 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Amiens, Rennes'e konuk olacak. Lyon, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.
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Lyon'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Jason Denayer kaydetti.
Jason Denayer'in ligdeki ikinci golüyle galibiyete ulaşan Lyon, puanını 40'a yükseltti. Amiens 18 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Amiens, Rennes'e konuk olacak. Lyon, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın