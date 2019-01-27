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Denayer, PSG öncesi Lyon'u uçurdu!

Fransa Ligi'nde Amiens deplasmanına çıkan Lyon, Jason Denayer'in golüyle kazandı ve gelecek hafta PSG ile oynayacakları maç öncesinde kayıp yaşamadı.

Kaynak: Sporx.com
Denayer, PSG öncesi Lyon'u uçurdu!
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27 Ocak 2019 21:04
Fransa Ligi'nde 22. hafta maçında Amien ile Lyon karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Lyon oldu.

Lyon'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Jason Denayer kaydetti.

Jason Denayer'in ligdeki ikinci golüyle galibiyete ulaşan Lyon, puanını 40'a yükseltti. Amiens 18 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Amiens, Rennes'e konuk olacak. Lyon, Paris Saint Germain'i ağırlayacak.

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