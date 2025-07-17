Geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık geçirip sezon başında Beşiktaş'a katılan Demir Ege Tıknaz, Wolfsberger AC mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.
3-2 gelen mağlubiyet sonrası genç oyuncunun sözleri şu şekilde:
"Öncelikle Kartal abiyi kutluyorum. İnanılmaz bir gol attı. Kartal abinin dediği gibi geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Hazırlık kampındayız. Böyle müsabakalar oluyor. Nerede baskı yapıp yapmayacağımızı daha iyi çalışmamız gerekiyor. Yeni takım oluşuyor. Yeni oyuncular var. İnşallah beraber oynamaya alışıp Shakhtar Donetsk maçına hazır olacağız."
3-2 gelen mağlubiyet sonrası genç oyuncunun sözleri şu şekilde:
"Öncelikle Kartal abiyi kutluyorum. İnanılmaz bir gol attı. Kartal abinin dediği gibi geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Hazırlık kampındayız. Böyle müsabakalar oluyor. Nerede baskı yapıp yapmayacağımızı daha iyi çalışmamız gerekiyor. Yeni takım oluşuyor. Yeni oyuncular var. İnşallah beraber oynamaya alışıp Shakhtar Donetsk maçına hazır olacağız."