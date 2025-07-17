16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Demir Ege: "Böyle müsabakalar oluyor"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, 3-2'lik Wolfsberger AC mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Temmuz 2025 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 10:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Demir Ege: 'Böyle müsabakalar oluyor'
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Geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık geçirip sezon başında Beşiktaş'a katılan Demir Ege Tıknaz, Wolfsberger AC mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

3-2 gelen mağlubiyet sonrası genç oyuncunun sözleri şu şekilde:

"Öncelikle Kartal abiyi kutluyorum. İnanılmaz bir gol attı. Kartal abinin dediği gibi geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Hazırlık kampındayız. Böyle müsabakalar oluyor. Nerede baskı yapıp yapmayacağımızı daha iyi çalışmamız gerekiyor. Yeni takım oluşuyor. Yeni oyuncular var. İnşallah beraber oynamaya alışıp Shakhtar Donetsk maçına hazır olacağız."

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